شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الحوار الوطنى: حريصون على الشفافية وتوسيع دائرة المشاركة والطلبات متزايدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن مصر في حالة حوار مستمر منذ أن اطلقت دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني، موضحا أن الحوار في حالة تتصاعد تدريجيا كلما اقترب موعد الجلسات العلنية، والجلسة الافتتاحية ستنعكس على الجلسات العلنية.

وأشار المستشار محمود فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، إلى أن هناك طلب متزايد على المشاركة في الحوار الوطني، مضيفا: "في طلبات كلها مهمة من أشخاص متنوعين من ذوي الخبرة والمصلحة لكن في النهاية الوقت محدود".

وأوضح المستشار محمود فوزي، أن هناك أربع جلسات يوم الأحد المقبل ومدة كل جلسة 3 ساعات، مؤكدا حرصهم على توسيع دائرة المشاركة في كل جلسات الحوار الوطني.