شكرا لقرائتكم خبر عن عميد حاسبات حلوان: 21 مايو بدء امتحانات نهاية العام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان، أن الكلية وضعت الجدول الزمنى لامتحانات نهاية العام الدارسي للعام الجامعى 2022/ 2023، حيث من المقرر أن تبدأ الاختبارات بالنسبة لطلاب البكالوريس يوم 21 مايو الجارى على أن تنتهى يوم 12 يونيه المقبل، وبالنسبة لمرحلة الدراسات العليا تنطلق امتحانات نهاية العام يوم 5 يونيه وتنتهى يوم 15 يونيه المقبل.

وأضاف الدكتور أسامة أمام فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن الكلية انتهت من تشكيل الكنترولات حتى تتم أعمال التصحيح والرصد أول بأول مشيرًا إلى أن الاختبارات ستعقد حضوريا بالكلية ولا يوجد تنظيم للامتحانات عن بعد، لافتا إلى أن الكلية أعلنت عدد من الضوابط الخاصة بتنظيم الامتحانات داخل اللجان.

وتابع عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان، أن الضوابط تتمثل فى حظر اصطحاب الموبايل أو أى وسيلة من وسائل الاتصال أو الإرسال أو التسجيل داخل اللجان، كما تم اتخاذ كافة الاجراءات التى تضمن للطلاب اداء الامتحانات فى جو مثالى بعيدا عن أى تشويش أو ضوضاء أو ما يعكر صفو سير العملية الامتحانية مشددًا علي ضرورة التزام الطلاب بالحضور ببطاقة إثبات الشخصية ليتمكن من دخول الامتحانات.