شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ملحوظ بحرارة الجو.. اعرف حالة الطقس على كافة الأنحاء حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الأحد المقبل 12 مايو 2023 كما يلى:
الجمعة 12 مايو:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 20 درجة.
السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 17.
جنوب سيناء العظمى 35 درجة الصغرى 21.
شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 20.
جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 20.
السبت 13 مايو:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 20 درجة
السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 17.
جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 21.
شمال الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 19.
جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 21.
الأحد 14 مايو:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 18 درجة
السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 17.
جنوب سيناء العظمى 35 درجة الصغرى 21.
شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 19.
جنوب الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 21.
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