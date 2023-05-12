شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الحوار الوطني يعلن رفع ملف الإيجار القديم لمجلس الأمناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، عن عدم وجود ملف الإيجار القديم بمناقشات الحوار الوطنى فى ضوء الموضوعات التى تم رصدها على مدار الفترة الماضية بجميع المحاور، ولكنه سيقوم برفع الرغبة الخاصة بمناقشة هذا الملف التي أثارها برنامج "مساء dmc" في المناقشات خاصة أن الإيجار القديم قضية مجتمعية هامة ومجلس الأمناء صاحب القرار النهائى فى إدراجها بالمناقشات.

قال المستشار محمود فوزي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على قناة "dmc" إن لائحة مجلس الأمناء تتيح للجان الحوار الوطني إدراج أى موضوعات جديدة، موضحًا أن الإيجار القديم يمكن أن يندرج تحت بنود المحور المجتمعي لانها قضية مجتمعية هامة، مشيرًا إلى أن ملف الإيجار القديم يمكن مناقشته ضمن لجان المحور الإجتماعي، باعتباره قضية إجتماعية.

لفت رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني إلى أن عدد المتحدثين في كل جلسة للحوار الوطني 30 مشاركًا، موضحًا أن إدارة الحوار لديها صفحة رسمية على الفيس بوك وفريق عمل وترصد كل التفاعلات على هذه الصفحة.

كما أشاد فوزي ببرنامج "مساء dmc" بعد حلقة تم تصويرها في الشارع مع المواطنين عن الحوار الوطني.

كان قد نقل برنامج "مساء dmc" خلال حلقة اليوم مطالب المواطنين بشأن إدارج ملف الإيجار القديم ضمن موضوعات الحوار الوطني.