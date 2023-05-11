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شكرا لقرائتكم خبر عن حصول رئيس جامعة حلوان على جائزة "ملهم" من اتحاد رواد الأعمال العرب والان مع تفاصيل الخبر
وفي سياق متصل، كرم اتحاد رواد الأعمال العرب الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، وذلك خلال الاحتفالية.
كما شارك وفد من طلاب جامعة حلوان المتميزين والإدارة العامة لرعاية الشباب منتدى شباب الجامعات العربية (جائزة ملهم الدولية ).
وتعد جائزة مُلهِم الدوليّة Globe Magnitude Award تأكيداً على أننا جميعا نتشارك بالمبادئ الإنسانية السامية والمسؤولية الأخلاقية والمُجتمعية لتقدير وتكريم قادة العلوم والثقافة والاقتصاد والمفكرين ورموز فنية وقامات من قيادات المجتمع، لأنهم أيقونات حقيقية ملهمة تُلهم أجيالا وتسطر التاريخ.
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