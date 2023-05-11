شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الجيزة": امتحانات الصف السادس فى مستوى الطالب المتوسط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انطلقت امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائى بمحافظة الجيزة للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول" اليوم الخميس، بمادة اللغة العربية، وذلك وفقا لجدول الامتحانات المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.
وأشارت إلى أن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، وتراعي الفروق الفردية بين الطلاب لقياس مخرجات التعلم، منوهة بأن الأسئلة جاءت وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة من خلال المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.
وأكدت المديرية تصحيح الامتحانات أولا بأول مع مراعاة الدقة والسرية وضوابط التصحيح داخل الكنترولات، مشيرة إلى أن إعلان نتائج امتحانات صفوف النقل سيكون موحدا على مستوى المحافظة.
ووفقا لجدول الامتحانات المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي يوم السبت المقبل 13 مايو امتحان مادة الرياضيات، والأحد 14 مايو امتحان مادتي اللغة الأجنبية والعلوم، والإثنين 15 مايو امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز