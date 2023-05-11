شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات تحالف الأحزاب المصرية: الشارع المصرى متفائل بانطلاق الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تحالف الأحزاب السياسية المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا إرسال برقية شكر إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن دعوته للحوار الوطني وما جاء في الحوار و المحاور التي يتناقش فيها كافة المشاركين، مشيدين بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني.

جاء ذلك خلال اجتماع تحالف الأحزاب المصرية مساء اليوم بمقر حزب إرادة جيل برئاسة النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ.

قال المستشار جمال التهامي، عضو المجلس الرئاسى للتحالف رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن التحالف يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحوار الوطنى، مشيرا إلى أن جلسات الحوار ليس فيه خطوط حمراء وكل المشاركين في الحوار عبروا بطريقتهم في كافة المحاور والموضوعات.

وأضاف التهامي أن الشارع متفائل بما يحدث من مشاركة وحوار وطني حقيقي ومنتظر النتائج وحل بعض الاشكاليات وأنه حوار يكون في صالح الوطن والمواطن.

ولفت التهامي الي أن الرئيس السيسي يتابع ما يحدث في الحوار الوطني والدليل التفاعل السريع من الرئيس بشأن الإشراف القضائي.

واختتم التهامي كلمته بتكرار الشكر لتحالف الأحزاب للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبدوره قال رجب هلال حميده البرلمانى السابق ونائب رئيس حزب إرادة جيل إن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى طغى عليها من جانب البعض أنه يتحدث بايدلوجية خاصة وهذا خطأ لان الحوار الوطنى عنوان مصر والجمهورية الجديدة لتبادل الافكار والروى وليس صدام الآراء.

وأكد فى كلمتة على هامش إجتماع تحالف الأحزاب المصرية الذى يعقد اليوم على ضرورة تقديم التحالف لرؤية جديدة خاصة وأن هناك من يتطلع لإفشال الحوار الوطنى وبالتالى علينا الحذر من التعصب الفكرى.

وتابع حميدة أن نجاح الحوار الوطنى سيؤدى إلى انفراجة للاحزاب والعمل السياسي بما يحقق أهداف الجمهورية الجديدة.

ومن جانبه قال محسن أبوسعدة رئيس حزب العمل إن الحزب والتحالف مشاركين في الحوار الوطني وإن الجلسة الافتتاحية تحدث فيها الجميع وشهدت الحديث في أكثر من موضوع.

وثمن أبو سعده الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني.