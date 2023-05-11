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شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار متوسطة على عدد من مدن وقرى كفر الشيخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، هطول أمطار مابين متوسطة وغزيرة، خاصة على المدن والقرى المطلة على ساحل البحر المتوسط ، بطول 120 كيلو بمطوبس وبلطيم ومصيف بلطيم والبرلس، ولمع البرق في سماء المحافظة.
وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، متابعة حالة الطقس بمدن وقرى المحافظة من قبل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، والتواصل المستمر بغرفة العمليات الفرعية بمراكز المدن وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، موجهاً رؤساء المدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولا بأول، إضافة بالتواجد المستمر في الشوارع، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة ، حرصا على سلامتهم.
ويتوقع أن يشهد اليوم فرص أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة ، مع وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء يكون مثير للرمال والأتربة على الأماكن المكشوفة.
جانب من هطول الامطار بكفر الشيخ
هطول امطار بكفر الشيخ
هطول امطار ولمعان البرق بكفر الشيخ
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