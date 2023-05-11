شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد الدولى يحذر من مخاطر تخلف أمريكا عن سداد ديونها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر صندوق النقد الدولى، اليوم الخميس، من تداعيات خطيرة إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها، مع اقتراب المهلة النهائية لرفع البلاد سقف الدين أو تعليقه، بحسب "سكاى نيوز".

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد، جولى كوزاك، فى إفادة صحفية: "تقييمنا يفيد عن تداعيات خطيرة للغاية مرتقبة، ليس على الولايات المتحدة فحسب، بل على الاقتصاد العالمى أيضا، فى حال تخلفت الولايات المتحدة عن السداد"، داعية جميع الأطراف المعنية إلى حل المسألة بشكل عاجل.

وأضافت أنه "يتعين على السلطات الأمريكية توخى الحذر بشأن نقاط الضعف الجديدة فى القطاع المصرفى الأمريكى، بما فى ذلك البنوك الإقليمية، والتى يمكن أن تظهر .. فى ظل الارتفاع الكبير فى أسعار الفائدة".