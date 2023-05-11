شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوجه باستغلال الثروة المعدنية على الوجه الأمثل.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها:" الرئيس السيسى يوجه باستغلال الثروة المعدنية على الوجه الأمثل.. الرئيس يعقد اجتماعا لمتابعة الجهود الجارية لتنمية وتطوير استفادة مصر من الثروات المعدنية .. ويوجه بتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين ".

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