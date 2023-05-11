شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير التموين: إصدار كارت ذكى للسجل التجارى يتضمن جميع البيانات قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه سيتم تدشين كارت ذكي للسجل التجاري قريباً، يتضمن جميع البيانات التي تحتويها الملفات الورقية في إطار التحول الرقمي أنه يوجد عدد 104 مكاتب سجل تجاري منهم المكاتب النموذجية، معلنا عن ربط كافة مكاتب السجل التجاري ببعضها البعض، قائلا:" أصبح لدينا قاعدة بيانات مدققة".

وكشف عشماوي وجود 5.2 مليون سجل تجاري على قاعدة بيانات منظمة، موضحا أن مركز المعلومات الذي تم توقيع البرتوكول الخاص به مع وزارة الإنتاج الحربي سيتم من خلاله تدعيم البنية التحتيه للسجلات التجارية وتدقيق معلوماتها.

وأضاف "عشماوى" أن جهاز تنمية التجارة الداخلية بتوجيهات من معالي وزير التموين نجح في ربط قواعد بيانات العلامات التجارية بقواعد بيانات السجل التجاري لضمان استخراج شهادات بيانات ليس بها تكرار في شهادة عدم الالتباس كما قام الجهاز بإتاحة 14 خدمة من باقة خدماته علي بوابة "مصر الرقمية "كما قام بتنظيم عملية حجز الخدمة إلكترونياً كذلك تم تطوير عدد 42 مكتبًا من إجمالي مكاتب السجل التي تصل عددها إلي 108 مكاتب سجل تجاري، وعلى صعيد آخر وارساءً لمبدأ اللامركزية، فقد تم ربط منظومة السجل التجاري بقواعد بيانات العلامات التجارية من خلال تقديم خدمة تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية عبر 16 مكتب سجل تجاري منتشرة في أنحاء الجمهورية وتيسيراً على عملاء السجل التجاري، فقد أتاح جهاز التجارة فترة مسائية لعملائه في بعض مكاتبه ونجح الجهاز في الارتقاء بمستوى خدماته لتقليص زمن تنفيذ الخدمة إلى أقل مدة زمنية ممكنة.

كما تم تطوير عدد 44 مكتبًا بنسبة تحديث تصل إلى 48٪؜ من إجمالي شبكة مكاتب السجل على مستوى الجمهورية ومستهدف تطوير عدد آخر من مكاتب السجل ليصل إجمالي المحدث والمطور منها والمنشأ حديثاً إلى 80٪؜ من إجمالي شبكة مكاتب السجل بحلول عام 2024 .