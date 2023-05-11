شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: لدينا 700 ألف علامة تجارية محلية ودولية حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن العلامات التجارية تعد جزءا من حقوق الملكية الفكرية فى مصر، فالعلامة والتصميم أو النموذج الصناعى تمثل جزءا من النشاط التجاري، الأمر الذى من خلاله تتم معرفة هوية المنتج أو الخدمة المقدمة فى شكل نشاط تجارى، وتتدخل فى تنظيم العلاقة بين المستهلك وأى كيان تجارى فى صورة الحماية الممنوحة ضد الغش أو التقليد أو التضليل.

وقال إن لكل صاحب حق أن يتقدم بتسجيل العلامة التجارية سواء كان إنسان طبيعى أو مؤسسة أو شركة أو نادى، من خلال إدارة العلامات التجارية أو مكاتب السجل التجارى التابعة للجهاز التى تستقبل طلبات تسجيل العلامات التجارية.

وأشار عشماوى، الى ارتفاع عدد الطلبات لتسجيل العلامات التجارية إلى 200 طلب يوميا بعدما كان عدد الطلبات من 10 لـ 15 طلبًا، وأن إجمالى العلامات التجارية المسجلة لدى الجهاز تقرب من 700 ألف علامة تجارية حتى الآن، منهم 550 ألفًا محلية و 150 ألف علامة دولية، وأن 20 % من إجمالى ما تم تسجيله من علامات تجارية منذ إنشاء هذه الخدمة عام 1935 تم خلال الـ 4 سنوات الماضية.

وأتاح جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية استحداث خدمة، وهو الاطلاع والبحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية إلكترونيا من خلال الموقع الإلكترونى لجهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث تم نشر قواعد بيانات العلامات التجارية والنماذج الصناعية المودعة والمسجلة داخل مصر من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز كخدمة متميزة تتيح لجمهور المتعاملين مع الإدارة للاطلاع والبحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية المختلفة قبل تقديم طلبات تسجيل جديدة، الأمر الذى من شأنه الحد من الالتباس والخلط والتشابه مع العلامات التجارية والنماذج الصناعية المودعة والمسجلة بالفعل