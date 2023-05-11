شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تأثيرات الموجة الحارة على الزراعات الصيفية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعرض الزراعات الصيفية لكثير من المشاكل والتحديات بسبب الموجات الحارة أو شديدة الحرارة وتزيد المشاكل لو كانت هذه المحاصيل فى مراحل حرجة من عمر النبات "مرحلة ما بعد الإنبات أو الشتل ومرحلة التزهير ومرحلة الإخصاب وبداية العقد".

أوضح الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه اثناء فترات التقلبات المناخية وزيادة درجات الحرارة تقوم كثير من النباتات بوظائفها الحيوية في الساعات الصباح الباكر، ويستغل ذلك فى إجراء كل العمليات الزراعية الضرورية فى هذا التوقيت، من رش وتسميد وري وخلافه .

ويوضح فهيم أهم التوصيات الواجب اتباعها:

1- لابد أولا من ضمان وجود رطوبة ارضية كافية لتعويض النبات بمعنى إجراء ريات سريعة "على شفتات" قبل بدء الموجة الحارة مع قصر الفترة بين الريات وعلى ان يكون الري "فقط" في الصباح الباكر أو ليلاً والابتعاد تماماً على الري وقت الظهيرة او اثناء النهار بصفة عامة.

2- قبل وبعد انتهاء الموجة يتم الرش بمحفزات النمو والأحماض الأمينية الحرة وخاصة الحمض برولين وهيدروكسي برولين والعناصر الصغرى وخاصة الحديد والمنجنيز والزنك + سليكات البوتاسوم + ماغنسيوم فوسفيت أو بوتاسيوم فوسفيت (1 لتر للفدان” يلي ذلك بحوالي 5 ايام اجراء رشة بالزيوت المعدنية الصيفية او الصابون البوتاسي والابتعاد تماما هذه الفترة عن الرش بالمبيدات الكيماوية الجهازية لانها تعمل علي استنزاف اكبر لطاقة النبات.

3- رش الثمار فقط بمحلول مخفف من الجير المطفي بمعدل 20جم/ لتر 2% وخاصة للثمار المتواجدة فى جانب الشجرة القبلي والشرقي والغربي "المعرضة للشمس" ويمكن الرش بمحلول "بيورشات" المتكون من كربونات الكالسيوم أيضاً.

ما الأحماض الأمينية الحرة:

1- تركيز الأحماض الأمينية من العوامل الداخلية مع تركيز البوتاسيوم في الخلايا الحارسة ومستوي حامض الأبسيسيك ABA من العوامل المؤثرة علي عملية فتح وقفل الثغور ، وعند تعرض النبات لآثار الحرارة العالية حيث يكون معدل الهدم في النبات أعلي من معدل البناء ! وهذا بدوره يسبب بطء التمثيل الغذائي داخل النبات وعند رش الاحماض الامينية وخاصة الجلوتاميك Glutamic acid يعمل ذلك كمعامل إتزان أسموزي في سيتوبلازم الخلايا الحارس ، وهذا أيضاً تحسن من عملية فتح وغلق الثغور النباتية.

2- تعمل الأحماض الأمينية علي زيادة مناعة النباتات وحيويتها لمقاومة التغيرات المناخية الحادة، و طالما أن الأحماض الامينية تعمل علي تخليب العناصر الغذائيه فذلك يساعد علي عدم تراكم تلك العناصر في صورتها المعقدة في التربة أو النبات، ويرفع ذلك مستوي الاستفادة الغذائية من تلك العناصر حيث يسهل انتقالها داخل النبات.

3- لبعض الاحماض الامينية دور هام في زيادة معدل الجذور وانتشارها خاصة الفالين والميثيوني، وبالتالي استمرار حركة المياه بين التربة والنبات فيبقي النبات في حالته الصحية.

عند استخدام الأحماض الأمينية يراعي ما يلي:

1- مراعاة الحالة المرضية للنباتات بحيث يعالج المرض الفطري أو البكتيري أولا قبل رش الحمض الاميني حتي لا تحدث الأحماض الأمينية تشجيع لنمو الفطريات والبكتيريا.

2- عدم خلط الأحماض الأمينية بالمركبات المحتوية علي الكالسيوم والكبريت والزيوت المعدنية.

3- الرش عند بداية ظهور دورات النمو وبداية عقد الثمار وبعد الشتل لزيادة نمو الجذور.

4-يفضل الرش في الصباح الباكر وليس فترة الظهيرة وليس بعد الغروب "يجب الا يقل تركيز الاحماض الامينية الحرة عن 10-12% ومن هذه الاحماض جلوتاميك برولين - ارجنين - جليسين - فولفيك".

ما هى سليكات البوتاسيوم:

1- مركب غذائى ووقائى يحتوى على عنصرى البوتاسيوم والسيليكون فى صورة ميسرة للنبات .

2- ينشط المقاومة الداخلية للنبات ضد الظروف المناخية المعاكسة سواء موجات البرد أو الحر الشديد.

3- يعمل عنصر السيليكون على تدعيم جذر الخلايا وزيادة صلابتها وبالتالى تقاوم اختراق هيفات الفطر لها.

4- الاستعمال المنتظم للمركب يقلل فرص حدوث الاصابة الفطرية.

5- يعمل على زيادة صلابة جذر الثمار وبالتالى زيادة قدرتها على تحمل النقل اثناء التصدير وكذلك تحمل التخزين.

6- يحمى النبات من الاجهادات البيئية كدرجة الحرارة المرتفعة والصقيع والجفاف والملوحة.

7- تقليل فرص فقد النبات للماء.

8- أمن بيئيا وصالح تحت نظم الزراعة العضوية.

9- السيليكون عنصر ضرورى لمحاصيل الحبوب حيث يزيد من محاصيل القمح والذرة والارز بنسب ملحوظة.

10- يمد النبات بعنصر البوتاسيوم.

11- زيادة درجة انتشار الجذور وذلك عند الإضافة الأرضية.