شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار سلفا كير: قمة لرؤساء دول جوار السودان تستهدف حل الأزمة السودانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أجرت قناة القاهرة الإخبارية، حوار خاصا مع توت قلواك مستشار الشؤون الأمنية لرئيس جمهورية جنوب السودان سيلفا كير رئيس وفد الوساطة الجنوبية، للسودان.
كشف مستشار رئيس جنوب السودان عن عقد قمة لرؤساء دول جوار السودان لحل الأزمة السودانية.
وقال "قلواك"، إن السودان شعب واحد مع مصر وجنوب السودان بجميع الأوقات، مؤكدا حرص بلاده على ترجمة أفكار تحقيق السلام في السودان.
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