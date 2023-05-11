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مستشار سلفا كير: قمة لرؤساء دول جوار السودان تستهدف حل الأزمة السودانية

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القاهرة - سامية سيد - أجرت قناة القاهرة الإخبارية، حوار خاصا مع توت قلواك مستشار الشؤون الأمنية لرئيس جمهورية جنوب السودان سيلفا كير رئيس وفد الوساطة الجنوبية، للسودان.

 

كشف مستشار رئيس جنوب السودان عن عقد قمة لرؤساء دول جوار السودان لحل الأزمة السودانية.

 

وقال "قلواك"، إن السودان شعب واحد مع مصر وجنوب السودان بجميع الأوقات، مؤكدا حرص بلاده على ترجمة أفكار تحقيق السلام في السودان.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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