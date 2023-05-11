شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تنشر فيديو جديد لـمحطة قطارات الصعيد قبل افتتاحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نشرت وزارة النقل أحدث تصوير لـ "محطة قطارات الصعيد"، والمقرر افتتاحها قريبا، وذلك بعد انتهاء التشطيبات بنسبة كبيرة، ويصاحب افتتاح المحطة أعمال تطوير للطرق والشوارع المحيطة بها، وكذلك أعمال ربط مداخل المحطة بالمحاور المرورية المجاورة وكذلك الشوارع.

وأوضحت الوزارة أنه تم تنفيذ المحطة على مساحة 57 فدان بواقع 3 أضعاف محطة رمسيس وموقعها استراتيجي يربطها مع وسائل النقل المختلفة لخدمة جمهور الركاب، ومن المقرر أن تقدم المحطة خدمات مميزة للركاب و تحتوي على شاشات إرشادية للراكب وبوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM وكاميرات مراقبة ‏‏وهي محطة مكيفة الهواء في كافة طوابقها بها خدمة Wi-Fi كما ستشمل على نظام حديث للإطفاء والإنذار .

وروعي عند اختيار موقع المحطة وقوعها في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة وكونها تقع في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة صعيد مصر، وكذلك كونها منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر ( السد العالي / الأسكندرية – إمبابة / المناشي / القباري )، بالإضافة إلى وقوعها على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها ( محور الفريق كمال عامر / شارع السودان / محور أحمد عرابي وشارع المطار – محور 26 يوليو ) وموقع المحطة استراتيجي يربط المحطة مع وسائل النقل المختلفة ( سكك حديدية - الخط الثالث للمترو - مونوريل - اتوبيسات ترددية على الطريق الدائرى) ) لخدمة جمهور الركاب

إجمالى مساحة المشروع تبلغ 239 ألف متر مربع تقريبا أي ما يعادل 57 فدان حيث يشمل المشروع مبنى المحطة الرئيسي على مساحة 31.000 م2 بإجمالى مساحة بنائية 112.000 م2 وملحقات المحطة من مباني خدمية وورش صيانة وأرصفة وكذلك خطوط سكك حديدية علي مساحة 164.000 م2 وعمارات استثمارية على مساحة 44.000 م2 وحيث من المتوقع أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يومياً.

وأتاح المشروع منذ بداية تنفيذه حتى الآن توفير فرص عمل بلغت حوالي 7500 فرصة عمل بالمشروع ، ويوجد في المبنى الرئيسي بدروم، سيستخدم كجراج يسع 250 عربة بالإضافة إلي جراج مخطط أسفل المنطقة السكنية التجارية الإدارية يسع إلى 500 عربة .