شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء يطلق إصدارًا جديدًا من تطبيقه (IDSC) للهواتف المحمولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إصدارًا جديدًا من تطبيقه (IDSC) للهواتف المحمولة، ليستمر في تقديم خدماته الإخبارية والبحثية بشكل أكثر جاذبية، وبصورة أكثر تفاعلًا مع رغبات المستخدمين، وذلك تزامنًا مع مرور عامين على الإطلاق الأول للتطبيق.

وأكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الإصدار الجديد للتطبيق يأتي في إطار حرص المركز على إرساء وتعزيز قيمة نشر وإتاحة المعلومات، وزيادة التواصل المجتمعي مع المواطن المصري، وهي أهداف استراتيجية يسعى إلى تحقيقها عبر العديد من الآليات والأدوات المختلفة، فضلاً عن دعم وصول المواطنين بشكل عام والباحثين بشكل خاص إلى مختلف المعارف والأنباء من مصادرها المحلية والدولية المعتمدة، وكذا توفير نافذة للرأي العام لمتابعة الأخبار والتحليلات على الهواتف المحمولة بشكل أكثر سهولة وسرعة.

في هذا السياق، أفاد رئيس مركز المعلومات بأن تطبيق IDSC، في شكله الجديد، يضم العديد من الأقسام التي يحتاجها المستخدمون، كما يوفر وصولًا أسهل لمختلف إصداراته البحثية التي تتنوع موضوعاتها لتغطي كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والتكنولوجية وغيرها، ويبلغ عددها داخل التطبيق حوالي 4 آلاف تقريرٍ وإصدار ومقال في شتى المجالات، وذلك عبر قسم مخصص لذلك بعنوان التقارير والإصدارات، يمكن من خلاله الاطلاع وتحميل كافة هذه الإصدارات، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لتصفح وقراءة مختلف الأخبار من مصادرها الرسمية بشكل أكثر سرعة داخل قسم الأخبار والذي يضم أخبار رئاسة مجلس الوزراء، والوزارات، والأخبار الدولية، والتحليلات.

ولفت (الجوهري) إلى أن التطبيق يضم أيضًا قسمًا للوسائط المتعددة، والذي يختص بنشر وبث إنتاج مركز المعلومات الفكري في شكل أكثر بساطة وجاذبية، عبر الأدوات المختلفة الممثلة في الإنفوجرافيك والفيديوجراف والبودكاست.

وأوضح أسامة الجوهري كذلك أن الإصدار الجديد للتطبيق يتضمن أدوات أخرى تمكِّن المستخدمين من اختيار القطاعات ذات الأهمية لكلٍ منهم، ليتم عرض المحتوى الإخباري أو التحليلي الخاص بها، بما يسهل من مهمة البحث أو الاطلاع على مختلف إصدارات المركز وخدماته الإخبارية مقسمة قطاعيًا.

ويُقدم التطبيق، حسبما أفاد مساعد رئيس مجلس الوزراء، سلاسل زمنية لبيانات المؤشرات المحلية والعالمية، حيث يستعرض أبرز مؤشرات الأسعار العالمية للنفط والعديد من السلع الأخرى التي يتم رصدها بالاستناد إلى 35 عنصر بيان تُحدث يوميًا وأسبوعيًا، من واقع بيانات البورصات العالمية للسلع، كما يتابع التطبيق حركة البورصات المحلية والعالمية من خلال ما يفوق الـ 20 بيانًا، وكذا أسعار صرف العملات الأجنبية، إلى جانب البيانات القومية الاجتماعية والاقتصادية بما يفوق الـ 100 عنصر بيان تتناول موضوعات عدة أبرزها: الموازنة العامة للدولة، والتضخم، والاستثمار، والناتج المحلي الإجمالي، والبيانات النقدية، والسكان، والزيادة الطبيعية.

ويستعرض التطبيق تطور المؤشرات المحلية لمدة زمنية تفوق الـ 10 سنوات، كما يتابع مؤشرات الأسعار المحلية لأكثر من 50 سلعة يتم رصدها وتحديثها يوميًا وأسبوعيًا، ويستعرض كذلك وضع مصر في المؤشرات الدولية ليغطي في نسخته الحالية ما يفوق الـ 50 مؤشرًا دوليًا، يتم تحديثها من مصادرها الدولية فور صدورها، ويتم التطرق أيضًا للتغير في المؤشرات الفرعية لها.