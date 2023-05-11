شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة قطع المياه 8 ساعات فى عدة مناطق بالجيزة غدا.. الأماكن والمواعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه نظراً لأعمال مشروع المونوريل، وطلب الهيئة القومية للأنفاق، بتغيير مسار خط المياه قطر 400 مم، والمتعارض مع قواعد المونوريل، وكذلك طلب وزارة الداخلية بمد مواسير خط مياه الشرب بقطر 200مم لمبنى مكافحة الإرهاب بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، الأمر الذي يتطلب قطع المياه لإنهاء تلك الأعمال.

وأوضحت الشركة، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: "أبو رواش، بني مجدول، كرداسة، الكيلو 26 طريق مصر إسكندرية الصحراوي حتى الكيلو 28 "الكيماويات الوسيطة"، معسكر الأمن المركزي بالكامل ويشمل (العمليات الخاصة، قوات الأمن، مكافحة الإرهاب، النادي)، مديرية أمن الجيزة، كمبوندات "إنارج، نيو جيزة، ماونت فيو، جوسيس، ويست هيلز، المستقبل، السولية"، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم غد الجمعة الموافق 12 /5 /2023 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 13 / 5 /2023 .

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.