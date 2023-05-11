شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية: تصحيح امتحانات نهاية العام أول بأول مع مراعاة الدقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المديريات التعليمية أنه يتم تصحيح امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل أول بأول، مع مراعاة الدقة والسرية وضوابط التصحيح داخل الكنترولات، مشددة على أنه يتم تصحيح كراسات الإجابة وفق نماذج إجابات مع التزام لجان تقدير الدرجات بضرورة قراءة الإجابة وأيضا تصحيح كل الاجابات اذا كانت هناك اجابات أخرى داخل كراسة الامتحان ومنح الدرجات المخصصة لكل سؤال من الأسئلة مع مراجعة درجات أعمال السنة لإضافة الدرجة الأعلى بامتحانى شهر مارس وابريل الماضيين على درجة امتحانات نهاية العام الدراسى للطلاب.

الجدير بالذكر أن صفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى العام بدأوا امتحانات نهاية العام الدراسى 6 مايو الجارى وما زالت الامتحانات مستمرة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحان الإلكتروني هو الامتحان الأصلي للطلاب لذا يجب التنبيه على ألا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقي في بداية الامتحان الإلكتروني إلا في حالة الضرورة القصوى ، وبعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة مع إتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع التأكيد على مدراء المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين واخصائي التطوير التكنولوجي في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الامتحان وذلك ضمانا لحق الطالب.