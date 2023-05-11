شكرا لقرائتكم خبر عن 64% من القراء يطالبون بزيادة الدعم المخصص لتطوير مراكز الشباب بالقرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة الدعم المخصص لتطوير مراكز الشباب بالقرى، أيد غالبية القراء الأصوات المطالبة بزيادة الدعم المخصص لتطوير مراكز الشباب في القرى. وأيد 64% من القراء مطالب زيادة الدعم المخصص لتطوير مراكز الشباب في القرى، بينما عارض 36% من القراء مطالب زيادة الدعم المخصص لتطوير مراكز الشباب في القرى.



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