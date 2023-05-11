شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الثانوية العامة 2023.. الأسئلة من المنهج وإجاباتها قصيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الأسئلة بامتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون من المنهج الدراسى، موضحة أن الأسئلة ستكون مرتبطة بنواتج التعلم وتخاطب الفهم والتحليل والتطبيق ومتدرجة من حيث الصعوبة، لافتة إلى أن حق الطالب على الوزارة أن تكون الأسئلة من المنهج المقرر على طلاب الصف الثالث الثانوي العام، كما أن إجابات الأسئلة المقالية ستكون قصيرة وكل خطوة يقوم الطالب بكتابتها سيحصل فيها على درجات طالما أن هذه الخطوات صحيحة.

وأعلنت الوزارة جدول الامتحانات، بداية من 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع. وأشارت الوزارة أن الامتحانات تبدأ 12 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والإحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية، والثلاثاء 20 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 25 يونيو الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، أى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

وتابعت الوزارة أنه يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة، والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى، والأحد 9 يوليو 2023 الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة، والخميس 13 يوليو 2023 مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.