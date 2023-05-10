زلزال بقوة 7.4 درجات يهز منطقة تونجا جنوب المحيط الهادى

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالاً بقوة 7.4 درجات هزّ منطقة واقعة قبالة أرخبيل تونجا في جنوب المحيط الهادى.

وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 212 كيلومتراً، وكان مركزه يبعد 73 كيلومتراً شمال غربي هييفو فى تونجا.

وقال نظام التحذير الأمريكي من أمواج المد (تسونامي) إنه لم يصدر تحذير من حدوث تسونامي بعد الزلزال.