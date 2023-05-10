شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تنعى محمود بكرى: دمث الخلق محب ومخلص ومدافع عن وطنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وكافة العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي الكاتب الصحفى وعضو مجلس الشيوخ محمود بكرى الذي وافته المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم. وتتقدم القباج بخالص العزاء لأسرته وشقيقه الكاتب الصحفي والإعلامي الكبير وعضو مجلس النواب مصطفي بكري، حيث كان النائب الراحل دمث الخلق محبًا ومخلصًا ومدافعا عن وطنه. وقالت الوزيرة: "رحم الله الفقيد وتغمده بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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