أخبار مصر

مصر تُعرب عن خالص التعازى لتونس فى ضحايا حادث جزيرة جربة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تُعرب عن خالص التعازى لتونس فى ضحايا حادث جزيرة جربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن خالص التعازي لجمهورية تونس الشقيقة في ضحايا الهجوم الغادر الذي شهدته جزيرة جربة، بالقرب من معبد الغريبة، ما أسفر عن سقوط ضحايا وإصابة آخرين.  

 

وتقدم المتحدث باسم الخارجية بصادق المواساة لذوي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين. 

 

كما أكد على تضامن مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب تونس الشقيقة، مثنياً على بسالة القوات التونسية في التعامل مع الحادث.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا