شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تُعرب عن خالص التعازى لتونس فى ضحايا حادث جزيرة جربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن خالص التعازي لجمهورية تونس الشقيقة في ضحايا الهجوم الغادر الذي شهدته جزيرة جربة، بالقرب من معبد الغريبة، ما أسفر عن سقوط ضحايا وإصابة آخرين.

وتقدم المتحدث باسم الخارجية بصادق المواساة لذوي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

كما أكد على تضامن مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب تونس الشقيقة، مثنياً على بسالة القوات التونسية في التعامل مع الحادث.