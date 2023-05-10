شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تطوير 761 قسما للعلاج الطبيعى بالمستشفيات والوحدات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان دعم خدمات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية، وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه سيتم تطوير 716 قسما للعلاج الطبيعى بالمستشفيات والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات طبيع وعلاجية متطورة .

وأضاف : يتم تحديث أقسام العلاج الطبيعي بالوحدات الصحية والمراكز الطبية التي تعمل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتعزيز خدمات الرعاية الأولية، والتي تم تطبيقها بـ 109 منشآت، ضمن 251 منشآة بالمرحلة الأولى للمبادرة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار أهمية العلاج الطبيعى فى منظومة الصحة مشيرا إلي أنه سيكون هناك تطويرا للخدمات بشكل عام حيث ستؤدى الوحدات والمستشفيات خدمات ذات جودة عالية.