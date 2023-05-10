شكرا لقرائتكم خبر عن إكسترا نيوز: مصر تنجح فى وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إكسترا نيوز الأمير نصرى الأربعاء، 10 مايو 2023 06:37 م أفادت قناة "إكسترا نيوز" فى خبر عاجل لها أن مصادر مصرية مطلعة أكدت أن الجهود المصرية نجحت فى وقف إطلاق النار بشكل فورى بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى. اضف تعليقاً انسخ الرابط Short URL Copy Trending Plus الخليج 365 Trending لا توجد تعليقات على الخبر الأكثر قراءة

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