شكرا لقرائتكم خبر عن إكسترا نيوز: مصر تنجح فى وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - إكسترا نيوز
الأمير نصرىالأربعاء، 10 مايو 2023 06:37 م
أفادت قناة "إكسترا نيوز" فى خبر عاجل لها أن مصادر مصرية مطلعة أكدت أن الجهود المصرية نجحت فى وقف إطلاق النار بشكل فورى بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.
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