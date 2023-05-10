أخبار مصر

إكسترا نيوز: مصر تنجح فى وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إكسترا نيوز: مصر تنجح فى وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

إكسترا نيوز القاهرة - سامية سيد - إكسترا نيوز

الأمير نصرى

الأربعاء، 10 مايو 2023 06:37 م

أفادت قناة "إكسترا نيوز" فى خبر عاجل لها أن مصادر مصرية مطلعة أكدت أن الجهود المصرية نجحت فى وقف إطلاق النار بشكل فورى بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.

اضف تعليقاً

انسخ الرابط Short URL Copy

Trending Plus

الخليج 365 Trending

لا توجد تعليقات على الخبر

الأكثر قراءة

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا