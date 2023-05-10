شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. ارتفاع الحرارة غدا وأمطار على القاهرة الكبرى والعظمى بالعاصمة 33 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب البلاد ، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

ويتوقع أن يشهد غدا فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة ، مع وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء يكون مثير للرمال والأتربة على الأماكن المكشوفة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الحوار الوطنى يعلن عن تلقى مشاركات ومقترحات المصريين بالخارج إلكترونيا أعلن الحوار الوطني عن تلقي مشاركات ومقترحات المصريين بالخارج عبر الموقع الالكتروني المخصص للمقترحات. وذكرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني عبر صفحتها الرسمية فيس بوك: هم دائما ضلع أساسي من أضلاع الحياة السياسية والاقتصادية في مصر، وأينما تواجدوا.. لم تغب أوطانهم عنهم. وأكدت: "ولأن نافذة الحوار تطل على الجميع؛ تدعو إدارة الحوار الوطني المصريين بالخارج للمشاركة بمقترحاتهم والتحديات التي تواجههم ورؤيتهم في علاجها،ونستقبل مقترحاتكم من خلال موقعنا الإلكتروني: وزير المالية يعلن تخصيص 4.2 مليار جنيه بموازنة 23/24 لتعيين 70 ألف موظف أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تم إدراج مخصصات مالية قدرها 4.2 مليار جنيه في الموازنة العامة 2024/2023 تتعلق بالتعيينات الجديدة لحوالى 70 ألف وظيفة جديدة، منها 30 ألف معلم في وزارة التربية والتعليم، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعيين 150 ألف معلم جديد علي مدار خمس سنوات. جاء ذلك ردا على سؤال النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول التعيينات بالجهاز الإدارى للدولة وتحديدا فيما يتعلق بوزارة الصحة والتكليف وكذلك التربية والتعليم وغيرها. وقال معيط أنه سيتم تطبيق التكليف وفقا لقانون المهن الطبية لحوالى 30 ألف في وزارة الصحة سواء بالنسبة للأطباء والصيادلة ومهن أخرى هذا بالإضافة لعدد 10 آلاف وظيفة جديدة بالجهات الأخري بالدولة طبقا للاحتياجات الفعلية لها مثل ما حدث مسبقا بتعيين 2000 موظف بالضرائب و1000 بالجمارك. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرُب من الضرائب وتجنبها الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة دولة قطر. وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب المشمولة بنص الاتفاقية، وتُطبق على الأشخاص المُقيمين في إحدى الدولتين أو كلتيهما، وتطبق كذلك على أداة الاستثمار الجماعي المؤسسة في إحدى الدولتين، وتحصل على دخل ينشأ في الدولة الأخرى. وتُطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرضها إحدى الدولتين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية، والمتمثلة في جميع الضرائب التي تُفرض على مجموع الدخل أو على أحد عناصر الدخل، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن التصرف في أموال منقولة أو غير منقولة، وكذلك الضرائب على إجمالي الأجور والمرتبات التي تدفعها المشروعات. وبينت الاتفاقية الضرائب التي سيتم تطبيق عليها في مصر، والتي تتضمن، الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، ويشمل ذلك الدخل الناتج عن كل من: المرتبات والأجور والنشاط التجاري والصناعي والنشاط المهني أو غير التجاري، والثروة العقارية، والضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، والضريبة المستقطعة من المنبع، والضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المذكورة. بدء تحويل الطلاب العائدين من جامعات روسيا وأوكرانيا والسودان 13 مايو أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اهتمام الدولة المصرية بكافة جهاتها المعنية، بالتيسير على الطلاب المصريين الدراسين بالجامعات السودانية، والروسية، والأوكرانية، والموافقة على استكمال دراستهم في الجامعات الخاصة والأهلية؛ حرصًا على مستقبلهم الدراسي، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها هذه البلاد. ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على الطلاب المصريين الدارسين ببعض الجامعات خارج مصر؛ لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية،وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية، والروسية، والأوكرانية؛ لاستكمال دراستهم بالجامعات الخاصة والأهلية. وتنفيذًا لقرار مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الموافقة على تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية، والروسية، والأوكرانية؛ لاستكمال دراستهم الجامعية بالجامعات الخاصة والأهلية وفقًا لعدد من الضوابط والإجراءات التنفيذية. الخارجية تحدد نقاط إجلاء المصريين الراغبين في العودة من السودان أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى مصر التوجه إلى نقطتي الإجلاء بمعبري "قسطل" و"أرقين" وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء إن ذلك يأتى إلحاقاً بالبيانات الصادرة عن وزارة الخارجية بشأن تنظيم إجراءات إجلاء المصريين بالسودان، تهيب وتستمر غرفة الأزمات بوزارة الخارجية في تلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية: ١- 01281943599 . ٢- 01283176894 . ٣- 01283176866. ٤- 01283176900. ٥- 01283176913. كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة العودان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 21 شهيدا وإصابة 64 آخرين. فيما كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، الأربعاء، عن اعتراض منظومة "مقلاع داوود" لصاروخ أطلقته الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة نحو تل أبيب، مشيرة إلى أن تكلفة صاروخ الاعتراض مليون دولار وهي منظومة خاصة باعتراض الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيرة. فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، إطلاق الفصائل الفلسطينية في غزة لصواريخ على تل أبيب حيث تم اعتراض ثلاثة منها، مشيرة إلى تعطل حركة الطائرات بمطار بن جوريون بعد إطلاق الصواريخ. وأكد الاعلام الاسرائيلي إطلاق وابل من الصواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية بالقرب من الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وردت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، على الغارات الإسرائيلية التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مواقع متفرقة في قطاع غزة، فيما أكدت المقاومة الفلسطينية في تصريح مقتضب أنها لم تبدأ بعد. الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة لـ21 شهيدا الحكومة توافق على إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل بين مصر وقطر



مجلس النواب يوافق على الحساب الختامى لموازنة العامة والهيئات الاقتصادية 22/21 مجلس النواب يوافق على الحساب الختامى لموازنة العامة والهيئات الاقتصادية 22/21

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022.

كما وافق المجلس على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 2021/2022 وعددها 55 مشروعا.

كما وافق على مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2021/ 2022.



الصحة: زيادة أعداد الفرق الطبية لتقديم خدمات الدعم النفسى للقادمين من السودان الصحة: زيادة أعداد الفرق الطبية لتقديم خدمات الدعم النفسى للقادمين من السودان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، زياد فرق الأطباء والتمريض، لتقديم خدمات الدعم النفسي والمشورة، بالتقييم أو الدعم الأولي أو الإحالة، للمصريين العائدين والأشقاء النازحين، من دولة السودان، من خلال مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تعزيز خدمات فرق الطوارئ للدعم النفسي بمستشفيات (الصداقة، أبو سمبل الدولي، أسوان للصحة النفسية)، لاستقبال الأشقاء السودانيين، والمصريين الذين وصلوا إلى حدود جمهورية مصر العربية.



وصول عربات المونوريل لمصر استعدادا لتشغيل خط العاصمة الإدارية وصول عربات المونوريل لمصر استعدادا لتشغيل خط العاصمة الإدارية

تسلمت وزارة النقل أعدادًا جديدة من عربات المونوريل التى وصلت مصر مؤخرًا، ضمن خطة الدولة لضغط الفتره الزمنية للتشغيل، حيث سيتم تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة خلال العام الجارى.

ويربط مونوريل شرق النيل ( العاصمة الادارية ) مدينة نصر بالعاصمة الإدارية حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة الاستاد بشارع يوسف عباس وصولا إلى شارع الخليفة الظافر والحي السابع مرورا بشارع ذاكر حسين وصولا إلى الوفاء والأمل، ثم يتجه إلى محور المشير طنطاوي وشارع التسعين الجنوبي، وصولا إلى بيت الوطن، ثم يمر بأحياء العاصمة الادارية الجديدة، وهذا المسار به العديد من الكتل السكنية عالية الكثافة.



قطع المياه 8 ساعات عن مناطق بكرداسة وأكتوبر وإسكندرية الصحراوى الجمعة قطع المياه 8 ساعات عن مناطق بكرداسة وأكتوبر وإسكندرية الصحراوى الجمعة

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار قيام الهيئة القومية للأنفاق بأعمال مشروع المونوريل ضمن المشروعات القومية وتعارض خط المياه قطر 400مم المار داخل منطقة الأمن المركزى مع القواعد الإنشائية للمونوريل، الأمر الذى يتطلب تغيير مسار الخط بالإضافة إلى مد مواسير خط مياه الشرب بقطر 200 مم لمباني حكومية بطريق مصر إسكندرية الصحراوى الأمر الذى يتطلب قفل المياه على خط المياه قطر 800مم بطريق مصر اسكندرية الصحراوى الكيلو 5.10، لإنهاء أعمال الربط لخط المياه قطر 200 مم المشار إليه.

ونوهت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة 8 ساعات، وذلك من الساعة العاشرة مساءاً يوم الجمعة الموافق 12 / 5 / 2023 وحتى الساعة السادسة صباحاً يوم السبت الموافق 13 / 5 / 2023 لتنفيذ الأعمال المذكورة أعلاه.



غرفة السياحة تنفى وجود أية زيادة فى الأسعار المعلنة لبرامج الحج السياحى غرفة السياحة تنفى وجود أية زيادة فى الأسعار المعلنة لبرامج الحج السياحى

أكدت غرفة شركات السياحة أن ماتداولته بعض المواقع الإلكترونية من أخبار عن قيام وزارة السياحة والآثار برفع أسعار الحج السياحي أخبار مغلوطة وغير صحيحة على الإطلاق، وأكدت الغرفة أن أسعار الحج السياحي لكافة برامجه " الخمس نجوم والإقتصادي والبري " ثابتة منذ إعلانها في الضوابط المنظمة للحج هذا العام ولم يطرأ عليها أية تغييرات.

وأشارت الغرفة في بيان صحفي أن تلك الأخبار المغلوطة خصت بالزيادة الحج الاقتصادي والبري مدعية زيادة أسعاره وهذا غير صحيح رغم أن تلك البرامج والتي تخص متوسطي الدخل والبسطاء من الحجاج أهم ما يميز الحج السياحي وهي الأرخص سعرا بمصر وتتضمن خدمات لا تتوافر إلا بالحج السياحي , كما أن تلك البرامج تحظى باهتمام خاص من وزير السياحة والآثار الذي أصدر توجيهاته بضرورة الاهتمام بحجاج تلك البرامج والحرص على تقديم أفضل الخدمات لهم وهو ما تسعى إليه شركات السياحة تحت الإشراف والرقابة المباشرة من الوزارة.



سفير فلسطين بالقاهرة: نشكر مصر على جهودها لوقف العدوان على غزة سفير فلسطين بالقاهرة: نشكر مصر على جهودها لوقف العدوان على غزة

وجه سفير فلسطين لدى القاهرة دياب اللوح، شكره لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسى، لما يقدمه من دعم متواصل لوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.

وقال اللوح فى مقابلة خاصة مع قناة (القاهرة) الإخبارية اليوم (الأربعاء)، إن "قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل منذ اللحظة الأولى من وقوع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كل ما فى وسعها لوقف هذا التصعيد وتحقيق التهدئة وحقن دماء أبناء الشعب الفلسطينى".

ووصف اللوح العدوان الإسرائيل على قطاع غزة بأنها "جريمة غير مبررة" استهدفت مواطنين فلسطينيين من أطفال ونساء تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها بحق البلاد، مطالبا في الوقت نفسه المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان وتوفير حماية دولية لأبناء الشعب الفلسطيني.