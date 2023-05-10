شكرا لقرائتكم خبر عن مليون دولار خسائر جيش الاحتلال لاعتراض صاروخ واحد قادم من قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، الأربعاء، عن اعتراض منظومة "مقلاع داوود" لصاروخ أطلقته الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة نحو تل أبيب، مشيرة إلى أن تكلفة صاروخ الاعتراض مليون دولار وهي منظومة خاصة باعتراض الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيرة.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة قد أكدت استشهاد 17 شخصا، وإصابة 37 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر أمس الثلاثاء.

فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، إطلاق الفصائل الفلسطينية في غزة لصواريخ على تل أبيب حيث تم اعتراض ثلاثة منها، مشيرة إلى تعطل حركة الطائرات بمطار بن جوريون بعد إطلاق الصواريخ.

وأكد الإعلام الإسرائيلي إطلاق وابل من الصواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية بالقرب من الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وردت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، على الغارات الإسرائيلية التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مواقع متفرقة في قطاع غزة، فيما أكدت المقاومة الفلسطينية في تصريح مقتضب أنها لم تبدأ بعد.

ودوت صفارات الإنذار في جميع المناطق في جنوب إسرائيل وتحديدا المستوطنات المحاذية وحتى تل أبيب.