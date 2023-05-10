شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: الدولة قادرة على الوفاء بكل تعهداتها المتعلقة بالعملة الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن إمكانات الدولة المصرية فيما يخص توافر العملة العصبة كافية للغاية ولديها القدرة علي الوفاء بكل تعهداتها المالية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء بحضور وزير المالية.

وأضاف وزير المالية أنه فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي فهناك خطوات واجراءات جيدة للغاية تقوم بها الدولة حتى يتم زيادة معدل النمو موضحا أنه متوقع معدل نمو ٤.١٪؜ في العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ كما أنه من المنتظر أن تنخفض معدلات التضخم لتصبح ١٦٪؜ سنويا علما بأنها في العام المالي الحالي وصلت ل ١٩٪؜.

وأوضح وزير المالية أن هناك فارق في حساب متوسط التضخم علي أساس كل شهر وبين حسابه سنويا ، فمثلا نجد التضخم في شهر بعينه يصل الي ٣٠٪؜ وشهر آخر يقل عن ذلك ولكن في في النهاية حينما ننظر الي متوسط معدل التضخم في العام فمن المتوقع أن يصل ل ١٦٪؜ في العام المالى الجديد.