شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا تحجز على أكثر من 8 مليارات دولار من أصول البنك المركزى الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية السويسرية، اليوم، الأربعاء، أن ما مجموعه 7,4 مليار فرنك سويسرى (8,3 مليار دولار) من احتياطيات وأصول البنك المركزى الروسى محتجزة فى سويسرا.

وقالت الوزارة في بيان إن المعاملات المتعلقة بإدارة أصول واحتياطيات البنك المركزي الروسي محظورة منذ شهر على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في فبراير 2022، مضيفة أنّ "أصول البنك جُمِّدت".

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