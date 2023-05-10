الحوار الوطنى يعلن عن تلقى مشاركات ومقترحات المصريين بالخارج إلكترونيا

القاهرة - سامية سيد - أعلن الحوار الوطني عن تلقي مشاركات ومقترحات المصريين بالخارج عبر الموقع الالكتروني المخصص للمقترحات.

وذكرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني عبر صفحتها الرسمية فيس بوك: هم دائما ضلع أساسي من أضلاع الحياة السياسية والاقتصادية في مصر، وأينما تواجدوا.. لم تغب أوطانهم عنهم.

وأكدت: "ولأن نافذة الحوار تطل على الجميع؛ تدعو إدارة الحوار الوطني المصريين بالخارج للمشاركة بمقترحاتهم والتحديات التي تواجههم ورؤيتهم في علاجها،ونستقبل مقترحاتكم من خلال موقعنا الإلكتروني: