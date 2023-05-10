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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس يفتتح المؤتمر الدولى الـ11 بعنوان "اقتصاد المعرفة".. صور والان مع تفاصيل الخبر
ويشهد فعاليات المؤتمر الخبير الاقتصادي العالمي الدكتور محمود محيي الدين، والدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى الأسبق ورئيس اتحاد الجامعات العربية، والدكتور أحمد ذكى بدر وزير التربية والتعليم الأسبق ورئيس الجامعة الأسبق، وسفراء الدول وعدد من الشخصيات العامة.
وعلى هامش فعاليات المؤتمر، تنظم جامعة عين شمس احتفالية كبرى، لمنح الدكتوراة الفخرية للخبير الاقتصادي العالمي الدكتور محمود محيي الدين.
كما تشمل فعليات اليوم الأول للمؤتمر، جلسة مشتركة لمركز التوظيف بالجامعة مع الإتحاد من أجل المتوسط ( UFM)، وجلسة تحت عنوان " الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي".
كما تتضمن فعاليات اليوم الأول، ورشة عمل حول "اللقاحات" بالاشتراك مع معهد جينر (جامعة أكسفورد)، وجلسة تتناول أثر التغييرات المناخية على الثروة الحيوانية، وجلسة حول الثورة الصناعية الرابعة فى التصنيع الغذائى.
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