شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ برنامج التدريبات الذهنية والبدنية للناجحين بمسابقة 30 ألف معلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لليوم الثاني على التوالي، نفذت المديريات التعليمية برنامج التدريبات الذهنية والبدنية للمعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم، بالقاعات المخصصة للتدريبات بالإدارات والمديريات التعليمية، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن التدريبات يقوم بها خبراء معتمدين من الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وأوضحت الوزارة أن هدف التدريبات حرصا على ضرورة تمتع المعلم باللياقة الذهنية والبدنية التي تساعده على أداء مهامه الحياتية والوظيفية بشكل فعال، تم تنظيم البرنامج، التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد، موضحة أن الناتج التربوي من التدريب هو تعزيز روح الانتماء الوطني، ورفع الكفاءة الذهنية والبدنية، بجانب تعزيز مهارات التواصل، بالإضافة إلى إعداد المعلمين الجدد لاجتياز الاختبارات البدنية والمقابلات الشخصية المتممة للبرنامج التدريبي.

وأضافت أنه سيتم التدريب من خلال المدربين المعتمدين بالأكاديمية المهنية للمعلمين، كما سيتم الاستعانة بمعلمي التربية الرياضية الذين يتم ترشيحهم من قبل توجيه التربية الرياضية.

وشددت الوزارة على أن الموضوعات التدريبية، خلال اليوم الأول، تتضمن تنمية قيم الولاء والانتماء الوطني والتعريف بالمشروعات القومية وحروب الجيل الخامس، أما اليوم الثاني تشمل التأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية للمعلمين والذي سيتم تنفيذه داخل الملاعب والساحات الرياضية المتاحة في المحافظات، وفى اليوم الثالث يشمل التدريب على مهارات الاتصال والتواصل وتطوير الذات ومهارات العرض والتقديم واجتياز المقابلة الشخصية.

وقالت الوزارة، إن المتدرب لا يجتاز البرنامج التدريبي إلا بعد اجتيازه للاختبارات المكملة التي تعقدها الجهة المعنية في تاريخ لاحق لتدريبه، مشددة على أن البرنامج التدريبي والاجراءات المتعلقة بالاختبارات ستكون مجانية ولن يتم دفع أي تكلفة مالية.