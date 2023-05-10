شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تشغل خدمة جديدة على خط الإسكندرية / طنطا والعكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت هيئة السكة الحديد اليوم، تشغيل خدمة جديدة بين الإسكندرية وطنطا والعكس بالإضافة إلى تعديل تركيب بعض القطارات على خط الإسكندرية وشربين والعكس، وذلك بناء على توجيهات المهندس كامل الوزير – وزير النقل بزيادة عدد القطارات علي خطوط السكة الحديد لمواجهة الطلب المتزايد علي القطارات خلال الفترة المقبلة وتيسيرا على جمهور الركاب فى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة،اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 10 / 5 / 2023 كالتالى :

تعديل تركيب قطارات أرقام (892/889-894/899) بتركيب (10) عربات تحيا مصر طبقاً لجداولهم المرفقة كما قررت الهيئة إلغاء وقوف قطار (584/585) ثالثة مكيفة المنصورة / الإسكندرية /المنصورة بمحطتي أبو حمص و كفر الدوار طبقاً للجدول المرفق والخدمه البديلة قطار 7 القاهرة / الإسكندرية يتم وقفة بمحطة أبو حمص طبقاً للجدول المرفق واعتباراً من يوم السبت الموافق 20 / 5 / 2023

كما تقرر تشغيل خدمة جديدة وهى تشغيل قطار ( 128) كخدمة جديدة ( الإسكندرية / طنطا) بتركيب(10) عربات تحيا مصر على أن يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 20:45 ويصل إلي محطة طنطا الساعة 22:50 طبقا للجدول المرفق واعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 / 5 / 2023 وكذلك تشغيل قطار ( 129) إكسبريس (طنطا / الإسكندرية) خدمة جديدة بتركيب(10) عربات تحيا مصر على أن يقوم من محطة طنطا الساعة 04:00 ويصل إلى محطة الإسكندرية الساعة 06:05 طبقا للجدول المرفق .