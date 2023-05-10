شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان: تفعيل دور الوحدات الإنتاجية بكلية الاقتصاد لتشغيل الطلاب وتوفير عائد والان مع تفاصيل الخبر
وأشار الدكتور السيد قنديل - خلال اجتماعه مع مجلس كلية الاقتصاد المنزلى بحضور الدكتور خالد القاضي عميد الكلية - إلى ضرورة تطوير اللوائح واستحداث برامج تلبي احتياجات سوق العمل مثل برامج الموضة سواء في الزي او الحلى او اكسسورات الجلود أو أدوات المكياج، مؤكدا ضرورة تفعيل دور التدريب للطلاب وإشراكهم في العملية الانتاجية وتوفير الخامات اللازمة ثم تسويق المنتج حسب احتياجات الجامعة أو السوق المحلي المحيط بالجامعة.
وأوصى قنديل بعقد بروتوكولات مع الوزارات المعنية مثل وزارة التضامن وبالاخص قسم إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة، وتفعيل دور الوحدات الإنتاجية من خلال تشغيل الطلاب والطالبات حسب تخصصاتهم ومع توفير العائد المادي المجزي للطلاب مقابل عملهم، وشدد على ضرورة تفعيل الشراكات الدولية من خلال مكتب العلاقات الدولية في كافة تخصصات الكلية.
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