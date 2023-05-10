شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تبدأ الدورة الثانية لمبادرة المشروعات الذكية والان مع تفاصيل الخبر
وفى هذا السياق نظمت محافظة القاهرة عدة ندوات تعريفية بأحياء باب الشعرية وعابدين والأزبكية وكلية الفنون التطبيقية، وتناولت الندوات أهداف المبادرة وتوضيح لفئات المشروعات المشاركة وشروطها ومن ضمنها أن يكون المشروع المقدم أخضر وذكى طبقًا لمعايير التقييم المنصوص عليها لكل فئة، وأن يتقدم كل مشروع في الفئة المناسبة وفقًا لحجم المؤسسة وطبيعة عملها (غير ربحية/ تختص بالمرأة)، وأن يكون قد تم بالفعل تنفيذ المشروع أو أحد مراحله أو تم تنفيذ نموذج تجريبي، ويكون المشروع قابل للتنفيذ ويلبي احتياجات ملحة داخل المحافظة وأن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي لمحافظة القاهرة .
وتشمل الندوات الإجابة على استفسارات المشاركين عن كيفية التقديم والفئات المستهدفة وخطوات الدخول على منصة التقديم ، وكيفية إدخال البيانات على الرابط http://www.sgg.eg .
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