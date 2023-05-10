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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى السنوى الحادى عشر لجامعة عين شمس .. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أطلقت منذ قليل، جامعة عين شمس فعاليات مؤتمرها الدولي السنوى الحادى عشر تحت عنوان " اقتصاد المعرفة ... لحياة أفضل "، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر، و الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور أيمن صالح ،نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والرئيس التنفيذي للمؤتمر، و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأحد فنادق القاهرة ، حيث يستمر المؤتمر لمدة يومين .
كما تشمل فعليات اليوم الأول للمؤتمر، جلسة مشتركة لمركز التوظيف بالجامعة مع الإتحاد من أجل المتوسط ( UFM) ، وجلسة تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي".
كما يشهد فعاليات اليوم الأول، انطلاق فعاليات المؤتمر السنوى الأول للجمعية العلمية للقياس والتقويم - إتحاد الجامعات العربية، وجلسة بعنوان "الجوانب القانونية لعمليات نقل الأعضاء والتجارب السريرية ، وجلسة حول " الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي".
انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى السنوى الحادى عشر لجامعة عين شمس
انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى السنوى الحادى عشر لجامعة عين شمس
انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى السنوى الحادى عشر لجامعة عين شمس
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