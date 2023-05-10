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انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى السنوى الحادى عشر لجامعة عين شمس .. صور

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القاهرة - سامية سيد - أطلقت منذ قليل، جامعة عين شمس فعاليات مؤتمرها الدولي السنوى الحادى عشر تحت عنوان " اقتصاد المعرفة ... لحياة أفضل "، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر، و الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور أيمن صالح ،نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والرئيس التنفيذي للمؤتمر، و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأحد فنادق القاهرة ، حيث يستمر المؤتمر لمدة يومين .

 

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، تنظم جامعة عين شمس احتفالية كبرى ، لمنح الدكتوراة الفخرية للخبير الاقتصادي العالمي الدكتور محمود محيي الدين.

 

كما تشمل فعليات اليوم الأول للمؤتمر،  جلسة مشتركة لمركز التوظيف بالجامعة مع الإتحاد من أجل المتوسط ( UFM) ، وجلسة  تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي".

 

كما يشهد فعاليات اليوم الأول، انطلاق فعاليات المؤتمر السنوى الأول للجمعية العلمية للقياس والتقويم - إتحاد الجامعات العربية، وجلسة بعنوان "الجوانب القانونية لعمليات نقل الأعضاء والتجارب السريرية ، وجلسة حول  " الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي". 

 

كما تتضمن فعاليات اليوم الأول، ورشة عمل حول " اللقاحات " بالاشتراك مع معهد جينر (جامعة أكسفورد)، و جلسة تتناول أثر التغييرات المناخية على الثروة الحيوانية، وجلسة حول الثورة الصناعية الرابعة فى التصنيع الغذائى .

 

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى السنوى الحادى عشر لجامعة عين شمس 1
انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى السنوى الحادى عشر لجامعة عين شمس 

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى السنوى الحادى عشر لجامعة عين شمس 2
انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى السنوى الحادى عشر لجامعة عين شمس 

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى السنوى الحادى عشر لجامعة عين شمس 3
انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى السنوى الحادى عشر لجامعة عين شمس

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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