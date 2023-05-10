شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف خالية فى محافظة الجيزة.. اعرف التخصصات وطريقة التقديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن توافر عدد من الوظائف الجديدة للشباب في تخصصات ومواقع عمل مختلفة، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة خلق فرص عمل مناسبة تلبى طموحات الشباب من أبناء المحافظة.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية أبرز الوظائف الخالية وشروط التقديم عليها، وذلك بعدد من المصانع بمدينة السادس من أكتوبر.

- مدير صيانة (المؤهل هندسة ميكانيكا وكهرباء وهيدروليك – السن من 30 :45).

- مراقبين جودة (المؤهل علوم وزراعة – السن من 21 : 30).

- موظف إداري (مؤهل جامعي – السن من 21 : 30).

- محاسبة (المؤهل بكالريوس تجارة – السن من 21 : 30).

- سكرتيرة (مؤهل عال – السن من 21 : 30).

- أخصائية IT(المؤهل هندسة – السن من 21 : 30).

- عمال مخزن (المؤهل دبلوم - السن من 19 إلى 30).

- أمن (المؤهل دبلوم - السن من 21 إلى 40).

- فني قص (المؤهل دبلوم فيما أقل - السن من 18 إلى 35).

- سائق رخصة تانية (المؤهل من قراءة وكتابة - السن من 20 إلى 45).

- تمريض رعاية مركزة (المؤهل تمريض - السن من 21 إلى 35).

- عاملات إنتاج وخياطة (المؤهل دبلوم فيما أقل - السن من 18 إلى 35).

- عمال إنتاج (المؤهل دبلوم - السن من 18 إلى 35).

- فني لحام (المؤهل دبلوم - السن من 18 إلى 30).

وأوضح الجهاز، مواعيد الحضور للراغبين في التقدم للوظائف، مؤكدا الحضور لمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، وذلك من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا، وللاستفسار يمكن التواصل مع الجهاز عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 - 35711198".