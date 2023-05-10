شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم لطلاب الثانوية العامة: لا تغادر اللجنة إلا بعد التأكد من تسليم الامتحان الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت بعض المدارس الثانوية رسالة إلى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام الذين يؤدون امتحانات نهاية العام الدراسى للفصل الدراسي الثاني، مؤكدة أنه لا يتم الخروج من لجنة الامتحان إلا بعد التأكد من وصول رسالة تم التسليم الاختبار بنجاح وفى حالة عدم ظهورها يجب عدم المغادرة إلا بعد الرجوع لمسئول المنصة و التطوير المتواجد فى المدرسة لأن عدم تسليم الامتحان الإلكترونى وقفله سوف يؤثر على وصول الاختبار إلى الجهة المسئولة ومن ثم قد يؤدى إلى رسوب الطالب فى المادة خاصة أن الاختبار الإلكترونى يمثل 85% فى كل مادة.

كما وجهت المدارس تعليمات بشأن أداء الامتحان الإلكترونى للفصل الدراسي الثاني، موضحة أنه يمنع تقسيم شاشة التابلت أثناء أداء الامتحان لأن تقسيمها سوف يؤدى إلى الخروج من منصة الاختبارات وغلق الامتحان، كنا يمنع فتح الكتب الدراسية الإلكترونية على التابلت أو فتح ثغرات أو تهكير التابلت بهدف الغش .

وتابعت المدارس : يمنع إلغاء شريط المهام أسفل الشاشة أو تغيير شكل الشاشة إلى الشكل الأسود وتحديث التابلت ومنصة سويفت اسيس وزيادة زمن توقف الشاشة إلى 30 دقيقة وشحن بطارية التابلت بالكامل، مؤكدة أن الطلاب يؤدون الامتحان عبر الشبكة الرئيسية " سكول" .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحان الإلكتروني هو الامتحان الأصلي للطلاب لذا يجب التنبيه على ألا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقي في بداية الامتحان الإلكتروني إلا في حالة الضرورة القصوى ، وبعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة مع إتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع التأكيد على مدراء المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين واخصائي التطوير التكنولوجي في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الامتحان وذلك ضمانا لحق الطالب.