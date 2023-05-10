شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء النائب الراحل محمود بكرى الأحد المقبل بمسجد عمر مكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، إقامة عزاء شقيقه النائب محمود بكرى، عضو مجلس الشيوخ، عقب أداء صلاة المغرب، يوم الأحد المقبل بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وكتب بكرى على تويتر ناعيا شقيقه :" يقام يوم الأحد القادم عزاء النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ بعد أداء صلاة المغرب بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير للرجال والنساء ، تغمد الله الفقيد برحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون - صدق الله العظيم".

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