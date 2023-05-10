شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 52 شخصًا فى حادث تصادم بين حافلة وشاحنة بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 52 شخصًا من بينهم 10 إصاباتهم خطيرة، الثلاثاء، إثر تصادم بين حافلة وشاحنة لنقل البضائع الخطرة في ولاية براندنبورغ شرقي ألمانيا.

وأوضحت الشرطة أن مركبة لنقل البضائع الخطرة، اصطدمت بشاحنة متوقفة أمامها على الطريق السريع، مشيرة إلى أن الشاحنة لم تكن محملة بالبضائع وقت وقوع الحادث.

وقامت ثلاث مروحيات بإنقاذ بعض المصابين ونقلهم إلى مستشفيات قريبة، فيما تم نقل غير المصابين باستخدام الحافلات.

وقالت الشرطة إن معظم المصابين هم من ركاب حافلة بولندية كانت في طريقها لبرلين، حيث صرح متحدث باسم مركز الشرطة في جورزوف فيلكوبولسكي، بأنهم موظفون في شركة ألمانية.

من جهتها، أفادت الشرطة البولندية بأن المصابين جميعهم مواطنون بولنديون.

ولم تذكر السلطات الألمانية وجهة الحافلة، كما لم يتضح حتى الآن العدد الدقيق للركاب.