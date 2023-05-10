شكرا لقرائتكم خبر عن 63 % من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة، ايد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة. وأيد 63% من القراء مطالب تغليظ عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة، بينما عارض 37% من القراء مطالب تغليظ عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة.

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