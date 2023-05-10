شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات استراتيجية التعليم العالى للنهوض بالمستشفيات الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الاستراتيجية الوطنية للوزارة 2030 ، تضمن محور هام للنهوض بالمستشفيات الجامعية ، حيث تم تنظيم ورشة عمل للنهوض بها، وينشر " الخليج 365" أبرز توصيات جلسة المستشفيات الجامعية على ضرورة :-

1- تبني كافة برامج التطوير الإداري والمهني لجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية، ومتابعة المردود منها

2- الإسراع في تطبيق قانون التجارب السريرية، تشجيع التعاون مع الهيئات القومية والدولية للمشاركة في الأبحاث السريرية والأبحاث المرجعية الممنهجة.

3- الالتزام بمعايير المحاسبة المُجتمعية بما فيها الوقاية والرعاية الصحية الأولية.

4- تبني المعايير الدولية في التعليم والتدريب وتقديم الخدمات الصحية والسعي للحصول على الاعتماد من هيئات ضمان جودة ذات نطاق علمي

5- تشجيع السياحة العلاجية، الاستفادة من الخبرات المصرية بالخارج في مجالات التدريب ووضع المناهج والبحث وتقديم الخدمات الصحية

6- تبني واستكمال شبكات تواصل مميكنة داخل كل مستشفى وربطها بكافة أماكن تقديم الخدمة الصحية محليا، وإقليميًا، ودوليًا.

7- تبني إعداد قواعد بيانات في كل إقليم.

8- تفعيل المشاركة مع باقي قطاعات الصحة العامة والخاصة وهيئات المجتمع المدني والجمعيات المانحة لتمويل المشروعات البحثية والبنية الأساسية.

9- تبني نظم أكثر فعالية في الحوكمة وضمان الجودة ومتابعة وتنمية الموارد المالية لضمان تحقيق الاستدامة والتطوير في جميع المجالات

10- تبني المستشفيات الخضراء ومعايير السلامة والأمان.

11- تفعيل خطط التنمية المهنية ومتابعة المردود منها.

12- تحقيق وقيادة التكامل في مجالات التدريب والبحث وتقديم الخدمة الصحية على مستويات المستشفيات في الجامعة الواحدة ومع باقي المستشفيات الجامعية وباقي أماكن الخدمة الصحية محليًا وإقليميًا.

13- التكامل مع القطاعات خارج الجامعة ذات الصلة كالمصانع والمؤسسات الخدمية، ويشمل ذلك تبني التعليم الإلكتروني، واستخدام المنصات التعليمية والخدمية.

14- تبني التدريب والبحث العلمي في التخصصات المتداخلة مع باقي العلوم الصحية والإنسانية والتكنولوجية وباقي العلوم ذات الصلة.