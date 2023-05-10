شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائى بالجيزة يختتمون اليوم امتحاناتهم بالرياضيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي بمحافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول" بمادة الرياضيات، وذلك وفقا لجدول الامتحانات المعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

ووفقا لجدول الامتحانات يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي اليوم، امتحانهم في مادة العلوم، كما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحانهم في مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ.

ومن جانبه، وجه أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تعليمات خاصة لمديرى العموم ووكلاء الإدارات التعليمية وموجهى العموم والتوجيه المالي والإداري بشأن متابعة أعمال امتحانات النقل، مشددا على ضرورة متابعة أوراق الإجابات مع الشؤون المالية والإدارية، ومتابعة أعمال التصحيح أولا بأول والتأكد أنها تتم بشكل منضبط وإعلان النتيجة بشكل موحد لكل صف دراسي، على أن يتم إعلان جدول إعلان النتائج من قبل المديرية في وقت لاحق.

جدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لصفوف النقل انطلقت يوم السبت الماضي الموافق 6 مايو، حيث أدى الطلاب والتلاميذ فى المرحلتين الابتدائية والإعدادية الاختبارات ورقيا، كما أدى الطلاب فى المرحلة الثانوية الامتحانات إلكترونية على التابلت، إضافة إلى اختبارات الطلبة المصريين فى الخارج والتى تتم إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.