شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر محطات الشرق الأوسط.. تفاصيل مهمة عن محطة العاصمة الإدارية للقطار السريع والان مع تفاصيل الخبر
- هي محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف LRT.
- تعتبر مركزا لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلى العاصمة الإدارية.
- تخدم بصفة أساسية العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الرياضية وجميع المدن الجديدة بشرق القاهرة.
- من أكبر المحطات في الشرق الأوسط.
- تبلغ مساحتها أكثر من 1100000 متر مسطح بمناطق انتظار السيارات والمناطق التجارية.
- تشمل المحطة مولا تجاريا على مساحة 70 ألف متر مربع.
- تتكون المحطة من مبنيين رئيسيين كل منهما يتكون من بدروم وأرضي وميزانين ودور أول.
- يوجد 3 كبارى للمشاة للربط بين المبنيين.
- تتوافر بها السلالم الكهربائية والمصاعد لتسهيل تنقل الركاب.
- مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع سيساهم في خلق الآلاف من فرص العمل للشباب و تقليل الازدحام المروري وتحقيق مستويات أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة ويساعد على التنمية الاقتصادية.
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