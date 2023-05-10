شكرا لقرائتكم خبر عن ‎تعرف على بداية زراعة فول الصويا فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل الظروف التى يمر بها المزارع المصري من زيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومخصبات ومبيدات وخلافه وأحياناً تدني غير طبيعي في أسعار المحاصيل الزراعية التقليدية، كان من المهم البحث عن زراعة محاصيل "مغفول عنها" تكون لها عائد مجزي وبتكاليف متواضعة وبطريقة زراعة غير معقدة وبسيطة.

‎‏‎ومن أبرز المحاصيل الغذائية والصناعية الهامة علي المستوي العالمي فول الصويا نظراً لاحتواء بذوره علي نحو 20٪ زيت خالي من الكوليسترول، وحوالي 40٪ بروتين ذو قيمة غذائية تقارب قيمة البروتين الحيواني حيث بدأت زراعته في مصر منذ عام 1970.





‎‏1- فول الصويا محصول بسيط جدا فى احتياجاته التسميدية والزراعية وزاد جداً الطلب عليه خلال الفترة الأخيرة.

‎‏‎وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل:

‎2- إنتاجية الفدان تصل إلى 1.7 طن بالعمليات الزراعية الصحيحة ومصدر معتمد للتقاوي".

‎3- ميعاد الزراعية يبدأ من أخر شهر مارس ويمتد ميعاد الزراعة حتى شهر أغسطس وأفضل مواعيد زراعة في مصر في معظم المناطق هي ما بين منتصف شهر أبريل وحتى منتصف شهر يونيو.

‎4- الفدان يحتاج من 30 كجم إلي 40 كجم تقاوي معتمدة ويمكن الحصول على التقاوي من منافذ التقاوي في الإدارات ومديريات وزارة الزراعة بالمحافظات.

‎5- يمكن زراعة فول الصويا في الأراضى الجيرية والرملية، "وحتى مستوى ملوحة 1500 - 2000 جزء في المليون " وتجنب الزراعة في الأراضي سيئة الصرف والأراضي الملحية، والأراضي غير مستوية، أو استخدام ري يحتوي على مياه مالحة أو نسبة الملوحة بها عالية، ويتم تجهيز الأرض بالحرث واضافة 4 شيكارة سوبر فوسفات ويفضل إضافة 1 شيكارة سلفات نشادر كجرعة تنشيطية.