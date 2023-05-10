شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 80% من السيدات يصبن بالفيروس المسبب لسرطان عنق الرحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) هو مجموعة من الفيروسات الشائعة عالميا ، و منها أكثر من 100 نوع ولكن ليست جميعها خطيرة أو أنها تسبب السرطان، فمنها على الأقل 14 نوعا مسؤوله عن السرطان وتسمي بالفيروسات شديدة الخطورة.

وأضافت وزارة الصحة: سرطان عنق الرحم يحدث نتيجة الاصابه بأنواع معينة من هذه الفيروسات الشديدة الخطورة وخاصة 16,18 ، والتي قد تتسبب في 70% تقريبا من سرطان عنق الرحم والافات المسرطنة المسبب له.

وتابعت: هناك أنواعا أخري من فيروس الورم الحليمي البشري(HPV) غير المسبِّبة للسرطان (خاصةً النوعين 6 و11) قد تسبب ثآليل في الأعضاء التناسلية وورم حُليمي تنفسي (مرض تنمو فيه الأورام داخل المسالك التنفسية المؤديه من الأنف والفم إلى الرئتين).

ورغم أن هذه الحالات قلما تؤدي إلى الوفاة، فإنها قد تتسبّب بدرجة كبيرة في الإصابة بالمرض. أما ثآليل الأعضاء التناسلية فهي بالغة الشيوع ومُعدِية للغاية وتؤثر على الحياة الجنسية.

ويعد فيروس الورم الحليمي البشري هو العدوي الفيروسيه الأكثر شيوعا في المسالك التناسلية، فمعظم النساء والرجال (80% تقريبا) من الناشطين جنسيا سيصابون به في نقطة ما في حياتهم وبعضهم قد تتكرر لديه الإصابة.

وتعد الفتره الوجيزة التي تلي الانخراط في النشاط الجنسي هي الذروه التي يلتقط فيها الرجال والنساء عدوى الإصابة بهذا الفيروس ويعد الاتصال الجنسي هو الوسيلة الاساسية في انتقال فيروس الورم الحليمي البشري في الوقت الذي لا يشترط فيه الممارسه الجنسيه الكاملة (الايلاجيه) للانتقال إذ يكفي الملامسة الخارجية للاعضاء التناسلية لانتقال العدوي.