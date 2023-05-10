”الخليج 365” تنعى الكاتب الصحفى وعضو مجلس الشيوخ محمود بكرى

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القاهرة - سامية سيد - تنعى مؤسسة ”الخليج 365” برئاسة الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، الكاتب الصحفى وعضو مجلس الشيوخ محمود بكرى، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما تتقدم مؤسسة ”الخليج 365” بالعزاء إلى الكاتب الصحفي والنائب البرلماني مصطفى بكرى شقيق الراحل، وإلى أسرته، داعية الله أن يتغمد الراحل برحمته.

وكان الكاتب الصحفي والنائب البرلمانى مصطفى بكرى، أعلن منذ قليل، وفاة شقيقه الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ محمود بكرى، بمستشفى المعادي العسكرى.

وقال مصطفى بكرى في تغريدة نشرها عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره - أنعي أخي وشقيقي الغالي النائب د. محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، الذي توفي منذ قليل بمستشفي المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت عن أكثر من 70 يومًا".

وأضاف: "سيشيع الجثمان الطاهر ببلدته الحبيبة (المعنا - بندر قنا)، عصر اليوم، بناء علي وصيته، وسيقام العزاء لمدة ثلاثة أيام بالبلدة، وسيحدد فيما بعد موعد العزاء بالقاهرة.. رحم الله أخي العزيز، وغفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، وإنا لله وإنا إليه راجعون".