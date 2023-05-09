شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى: وضعنا نظاما متوازنا للجلسات وسننهى الـ113 قضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأضاف محمود فوزي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحوار الوطني" على شاشة "إكسترا نيوز" مع الإعلامية آية عبد الرحمن، أن تنسيق الجلسات يتبع فيه نظام وضع جلسة ذات جمهور كبير في وقت جلسة ذات جمهور أقل.

وتابع محمود فوزي أن هناك عدد من الفئات تشهد الجلسات، مثل ممثلي الأحزاب من كل الاتجاهات اليمين واليسار والوسط، وأصحاب الصفة، الذين يعنيهم الأمر المطروح للنقاش، مثل مناقشة محور السياحة يجب أن يحضر كبار العاملين في السياحة، وحضور الحكومة اختياريا في الجلسات.

ولفت محمود فوزي إلى أن الأحد جلسات المحور السياسي، والثلاثاء للمحور الاقتصادي، والخميس للمحور المجتمعي، وكل يوم تعقد فيه الجلسات الخاصة بقضاياه، وسنستمر حتى تنتهي الـ113 قضية.