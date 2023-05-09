شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. ارتفاع الحرارة غدا يصل 4 درجات.. والعظمى بالقاهرة 31 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3: 4 درجات، حيث يسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويتوقع أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.



وزير الخارجية يسلم الرئيس سلفا كير رسالة الرئيس السيسي حول الوضع فى السودان وزير الخارجية يسلم الرئيس سلفا كير رسالة الرئيس السيسي حول الوضع فى السودان

التقى سامح شكرى وزير الخارجية ظهر اليوم الثلاثاء، في العاصمة جوبا مع الرئيس سلفا كير رئيس جنوب السودان، في إطار الجولة التي يقوم بها إلى كل من تشاد وجنوب السودان. وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم بوزارة الخارجية، بأن اللقاء شهد قيام الوزير سامح شكري بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى تتناول مستجدات الوضع في السودان والدور الهام لدول جوار السودان في المساعدة في حلحلة الأزمة الراهنة وتمكين الأطراف من الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار يحفظ أرواح الشعب السوداني ويحافظ على استقرار السودان وسلامة أراضيه. الحكومة: 4.7 مليون مستفيد من برامج الدعم النقدى منذ 2014 وحتى 2023 التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة البالغ بملف الحماية الاجتماعية، والحرص على تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة بما يسهم في استهداف الفئات المستحقة، وذلك في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وتناول اللقاء، استعراض وزيرة التضامن الاجتماعي، موقف برنامج "تكافل وكرامة" الحالي، وكذا تطور أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، حيث أشارت الوزيرة إلى الزيادة المُطردة في أعداد المستفيدين من تلك البرامج والتي وصلت إلى ما يزيد على 4.7 مليون مستفيد خلال تلك الفترة. مصدر ينفى ترتيبات لسفر قيادات المقاومة الفلسطينية في غزة إلى مصر أكد مصدر بالمقاومة الفلسطينية في غزة لشبكة قدس أن الحديث عن سفر قيادات المقاومة إلى مصر ليس صحيحًا، مشيرا إلى أن السفر كان مقررًا لأعضاء بالمكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي. واستشهد 13 فلسطينيا بينهم 4 أطفال و4 نساء، وأصيب 20 على الأقل بجروح بينهم حرجة وخطيرة، فجر الثلاثاء، فى سلسلة غارات شنها الطيران الحربى الإسرائيلى على مناطق مختلفة من قطاع غزة، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة. أكدت وسائل إعلام محلية فلسطينية، أن من بين حصيلة الشهداء 3 قادة عسكريين فى سرايا القدس الجناح العسكرى لحركة الجهاد الإسلامى، وزوجاتهم وعدد من أبنائهم، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى. وزيرة التخطيط للنواب: أكثر من 100 مليار جنيه استثمارات بقطاع الصناعة التحويلية قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة عام 23/2024 توجه استثمارات قدرُها نحو 100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعة التحويليّة – بشقّيها البتروليّة وغير البتروليّة – بنسبة زيادة تُناهِز 20% عن الاستثمارات الـمُتوقّعة للقطاع في العام السابق، والبالغة نحو 84.2 مليار جنيه، موضحة أنه من الـمُستهدف أن تُولّد هذه الاستثمارات ناتجًا صناعيًا في حدود 393 مليار جنيه في عام الخطة، بمُعدّل نمو 21% عن الناتج الصناعي الـمُتوقّع العام السالف، والبالغ 325 مليار جنيه. جاء ذلك خلال إلقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 23/ 2024 أمام الجلسة العام بمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. ميناء سفاجا يستقبل 466 عالقا من السودان بينهم 5 بريطانيين وأمريكى

استقبل ميناء سفاجا البحرى، صباح اليوم 466 شخصا من العالقين فى السودان، من جنسيات مختلفة، وكان فى استقبالهم محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفى، ورئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، وقيادات المحافظة والأجهزة المختلفة.

وذللت الاجهزة المختصة داخل الميناء العقبات للعالقين فى السودان ونقلهم فور وصولهم إلى الميناء داخل اتوبيسات مكيفة، بالتعاون بين الأجهزة المصرية المختلفة التى رحبت بوصول العالقين من الجنسيات المختلفة.

وتبين أن العالقين الذين وصلوا صباح اليوم إلى ميناء سفاجا البحرى، يبلغ عددهم 466 عالقا بينهم 272 سودانى الجنسية، و184 مصريا، و5 بريطانيين، وأمريكى الجنسية، وعالق من دولة كينيا.





وزير الزراعة الأمريكى: الانتهاء قريبا من ملف تصدير الموالح المصرية لأسواقنا

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مع نظيره الأمريكى توماس فيلساك تعزيز آفاق التعاون بين البلدين فى المجال الزراعى، ومتابعة الملفات الفنية المتعلقة بزيادة التبادل التجارى، وكذا الاستفادة بالخبرة الأمريكية فى نظام التعاون الزراعى ومجابهة مشكلة تفتت الحيازة الزراعية.. فيما أكد فيلساك الانتهاء قريبا من ملف تصدير الموالح المصرية إلى السوق الأمريكية، مشيرا إلى استمرار التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء على هامش اجتماعات مؤتمر المناخ الخاص بالمبادرة الأمريكية - الإماراتية للابتكار الزراعى المنعقدة حاليا فى العاصمة الأمريكية واشنطن.





التعليم تعلن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة ومقار اللجان الأسبوع المقبل

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة استعداداً للامتحانات التى تنطلق 12 يونيو المقبل وأيضا مقار اللجان الامتحانية لكل طالب، الأسبوع المقبل، وتتيح الوزارة للطلاب الاستعلام عن أرقام الجلوس ومقر واسم المدرسة التى يؤدى فيها الامتحان إلكترونيا عبر موقع الوزارة، كما يمكن للطالب الحصول على بطاقة رقم الجلوس من المدرسة المقيد بها بعد تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمدارس الثانوية من قبل لجان النظام والمراقبة " الكنترولات".

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023، موضحة أنها تبدأ فى التاسعة صباحا، حيث تنطلق الاختبارات وفق ترتيب المواد فى جدول الامتحانات، بداية من 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع.





وزير المالية: نستهدف فائضا أوليا مستداما 2.5% سنويا ومعدل نمو 6%

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الدولة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولى سنوى مستدام فى حدود 2.5%، كذلك المساهمة فى تحقيق معدلات نمو لا تقل عن 6% سنويا واستمرار الالتزام بالإصلاح الاقتصادى الكامل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، بحضور وزيرى المالية والتخطيط، والتى شهدت إلقاء وزير المالية للبيان المالى.

أضاف وزير المالية أن الدولة تستهدف تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة لدعم وتمكين مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ولتحقيق هذه المستهدفات تعمل الحكومة على زيادة وإعادة هكيلة الإنفاق العام من خلال ترتيب الأولويات بشكل يضمن وفورات على المدى المتوسط، هذه الوفورات تسمح بالانفاق على المشروعات وتوفير السلع الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة لضمان مستقبل أفضل للمواطنين.





العدل تطرح قوانين الأحوال الشخصية الجديدة فى حوار مجتمعى قريبا

تطرح وزارة العدل قريبا خلال الفترة المقبلة مشاريع قوانين الاحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين وصندوق دعم الأسرة للنقاش فى حوار مجتمعي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتحقيق الأغراض المنشودة من القوانين، والحفاظ على الأسرة المصرية.

وعرض المستشار عمر مروان وزير العدل أمس على الرئيس عبد الفتاح السيسي مستجدات الجهود الجارية لإعداد وصياغة الحزمة الجديدة لقوانين الأسرة، وهي مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، ومشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، فضلاً عن مشروع قانون إنشاء وتنظيم صندوق دعم الأسرة المصرية.

ووجه الرئيس السيسي بإجراء حوار مجتمعي واسع ومُتعمِّق حول مشروعات القوانين التي يتم الانتهاء من صياغتها الأولية.