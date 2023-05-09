شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة لـ15 بينهم نساء وأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الشبان الفلسطينيين، في استهداف لسيارة شرق القرارة في خانيونس، وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، استهداف خلية من مطلقي مضادات الدروع في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، عصر يوم الثلاثاء، "هدفًا" شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن مدفعية الاحتلال استهدفت مناطق شرق منطقة القرارة جنوب قطاع غزة.

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الثلاثاء، عن السلاح الذي استخدمه جيش الاحتلال "الإسرائيلى" فى عمليات الاغتيال الذى نفذها صباح اليوم في قطاع غزة، وأكدت القناة 12"الإسرائيلية" استخدام جيش الاحتلال لقنبلة "البرد الحاد - GBU-39".

وأوضحت القناة "الإسرائيلية"، أن هذه القنبلة أمريكية ذكية ذات جيل متقدم متخصصة في تدمير القواعد والتحصينات العسكرية، مشيرة إلى أن هذه القنبلة تستخدم لقصف المنازل وخاصة لتنفيذ عمليات الاغتيال داخل الشقق السكنية.